El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Cuntis se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 9 grados y descendiendo a lo largo del día, alcanzando mínimas de 5 grados por la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con momentos de muy nuboso que podrían generar precipitaciones más significativas. Las lluvias se concentrarán especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en este intervalo. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada durante el día sea de aproximadamente 1 a 2 litros por metro cuadrado, lo que podría causar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas de hasta 32 km/h, predominando la dirección sur. A lo largo del día, el viento se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 51 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen en bicicleta o a pie.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque seguirá siendo notablemente elevada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas frías y húmedas.

Por la tarde, aunque las lluvias podrían dar una tregua momentánea, la posibilidad de tormentas se mantendrá latente, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas centrales del día. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cuntis se presenta como un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a la población que se prepare para un tiempo variable y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.