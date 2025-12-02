El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , lo que indica un ambiente fresco. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. En momentos puntuales, se registrarán ráfagas más intensas, especialmente durante las tormentas, alcanzando hasta 50 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es notablemente alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas, acompañadas de lluvias que podrían acumular hasta 1.1 mm en total a lo largo del día. Los intervalos de lluvia escasa se alternarán con momentos de mayor intensidad, lo que podría causar acumulaciones de agua en las calles y afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque aún se esperan intervalos nubosos. La temperatura podría descender a 7 grados en las últimas horas del día, lo que acentuará la sensación de frío.

Es recomendable que los residentes de Catoira tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo. Además, se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.