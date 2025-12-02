El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. La lluvia será escasa en general, pero se espera que en algunos momentos pueda intensificarse, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 4 y 8 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, alcanzando los 4 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con el viento, que soplará del oeste y suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

La humedad en el ambiente será notable, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bruma y a la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se estima en un 90% durante los periodos críticos, lo que sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a momentos de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con estimaciones de hasta 9 mm en las horas más activas. Esto podría generar charcos y acumulaciones en las calles, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento, que será un factor importante a lo largo del día, soplará con fuerza, especialmente en las horas de la tarde, donde se esperan rachas de hasta 57 km/h. Esto podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre. Los vientos del oeste y suroeste también podrían traer consigo un ligero aumento en la sensación de frío, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En resumen, A Cañiza enfrentará un día de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y tomar precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.