El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso a medida que avancen las horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría verse afectada por la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 63 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. El viento soplará principalmente del oeste, lo que podría intensificar la sensación de frío, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 95% de que se produzcan en los intervalos de la tarde. Esto podría generar momentos de intensa actividad eléctrica, así que se recomienda precaución, especialmente en áreas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 89%, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esto puede resultar incómodo para algunas personas, especialmente aquellas con problemas respiratorios. Es aconsejable llevar ropa adecuada y, si es posible, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta podrían persistir. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que se recomienda a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nubosos y lluvias intermitentes, acompañadas de rachas de viento significativas. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas que podrían complicar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.