El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy en Cambados se presenta con un cielo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas tormentas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 84%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10 grados, con una ligera disminución hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

Durante la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, superando el 90%. Esto, combinado con el viento, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A partir de las 21:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque las lluvias deberían ir disminuyendo, con una probabilidad de precipitación que se reduce a un 10% en la noche.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas hará que sea un día típico de invierno en la región, donde la precaución es clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.