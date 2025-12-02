El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma cubrirá la localidad, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes que traerán consigo la posibilidad de lluvias escasas.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 6 y 10 grados , siendo más fresca en las primeras horas y ligeramente más cálida hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se acumulen hasta 2 mm en total, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas a lo largo del día. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad en los mismos intervalos. Esto implica que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más intensas, especialmente del sur y suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, que sumado a la lluvia, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.