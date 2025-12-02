El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 8 y 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. En particular, se prevé que las horas de mayor actividad pluvial sean entre las 09:00 y las 19:00, donde se podrían registrar hasta 6 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad en la calle.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones invernales.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de la jornada de la mejor manera posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.