El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Barro se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos. Las lluvias serán escasas, pero se acumularán a lo largo del día, con un total estimado de 4 mm de precipitación. Las tormentas también son una posibilidad, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 7 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 54 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un cielo gris y pesado. A medida que se acerque la tarde, la intensidad de las lluvias podría aumentar, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera que la actividad tormentosa sea más pronunciada.

En la noche, las condiciones no mejorarán significativamente, ya que el cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente en comparación con las horas del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de Barro se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, evitando la exposición prolongada a las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.