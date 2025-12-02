El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente inestable, con cielos nubosos y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 8 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 93% por la mañana y manteniéndose en niveles elevados a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, la situación meteorológica se tornará más complicada. Se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas pero persistentes. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias acumuladas podrían llegar a ser significativas, con estimaciones que varían entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día.

La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando hasta un 95% en los periodos críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A pesar de la inestabilidad, habrá breves momentos de claridad, especialmente en las primeras horas del día, donde se podrán observar intervalos nubosos. Sin embargo, estos momentos serán efímeros, ya que la tendencia general será hacia un cielo cubierto y tormentoso.

Es recomendable que los habitantes de Baiona tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde y noche, debido a la posibilidad de tormentas y lluvias. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para navegar este día invernal que promete ser dinámico y variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.