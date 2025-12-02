El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en términos de acumulación. Sin embargo, a partir de las 05:00, se prevé un aumento en la intensidad de las tormentas, con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 32 km/h.

En la tarde, las condiciones seguirán siendo adversas, con un cielo cubierto y tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 7 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de As Neves deben estar preparados para condiciones climáticas severas, especialmente durante las horas centrales del día.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 8 mm a lo largo del día. Las lluvias más intensas se esperan en la tarde, donde se podrían registrar hasta 4 mm entre las 18:00 y las 19:00. La combinación de lluvia y viento, que alcanzará velocidades de hasta 48 km/h en las rachas más fuertes, podría generar situaciones complicadas en las calles y carreteras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 8 grados , y la humedad relativa seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es recomendable que los residentes de As Neves tomen precauciones, eviten salir a la calle si no es necesario y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.