El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-94%, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipan acumulaciones de hasta 12 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de lluvia, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur con velocidades que alcanzarán hasta los 43 km/h, especialmente durante la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas, lo que podría afectar la movilidad y la seguridad en la vía pública.

La combinación de nubes, lluvia y viento sugiere que será un día poco propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, para aquellos que necesiten salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa impermeable. La tarde se verá especialmente afectada por la lluvia, por lo que se sugiere planificar las actividades en interiores.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:03, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día invernal, con temperaturas frescas, alta humedad y lluvias, lo que invita a disfrutar de un día acogedor en casa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la lluvia a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que traerá consigo precipitaciones.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, dando paso a condiciones más inestables. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presentará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más denso, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.