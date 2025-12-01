El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque sin llegar a ser completamente nublado. Las condiciones meteorológicas son favorables para quienes planean actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia.

Las temperaturas experimentarán un descenso gradual a medida que avance la jornada. En la mañana, se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados , pero a medida que se acerque la tarde, las temperaturas irán bajando, alcanzando los 7 grados hacia la noche. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilanova de Arousa vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 80% al caer la tarde. Esta humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este a una velocidad constante de 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y la velocidad del viento al planificar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:44, lo que permitirá disfrutar de una mañana iluminada, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá un ambiente tranquilo y sin lluvias. En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa pueden esperar un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.