El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presentará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne más denso, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que caiga la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este y el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 68% y el 87% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a los cambios climáticos.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 70% de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar descargas eléctricas y rachas de viento más intensas. Por lo tanto, es aconsejable estar alerta y evitar actividades al aire libre durante este periodo crítico.

El orto se producirá a las 08:45 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia climática. En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa se vivirá un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo mayormente cubierto.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, dando paso a condiciones más inestables. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-94%, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.