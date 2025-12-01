El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por la presencia de nubes altas, que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que estas nubes se mantengan, ofreciendo un aspecto grisáceo pero sin la amenaza de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 9 grados . A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 9 grados, que descenderá a 8 grados a lo largo de la tarde y alcanzará los 7 grados en las horas más frescas de la noche. Este ligero descenso en la temperatura es típico de la transición hacia el invierno, pero no se prevén condiciones extremas que puedan afectar la vida cotidiana de los vilagarcianos.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 79% por la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad moderada. Durante la tarde, la velocidad del viento alcanzará los 6 a 7 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias o inconvenientes.

Los momentos de mayor actividad en la ciudad, como el regreso a casa tras la jornada laboral, se desarrollarán en un ambiente fresco pero sin complicaciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que facilitará los desplazamientos y actividades al aire libre.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada tranquila, con cielos nublados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es una buena oportunidad para disfrutar de un paseo por la costa o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse ante la humedad y el fresco ambiente que nos acompañará.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.