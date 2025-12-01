El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 5 grados, mientras que las máximas se aproximarán a los 13 grados en las horas más cálidas. Este rango de temperaturas sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta esta variable al momento de planificar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 11 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 38 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que sugieren hasta 7 mm de lluvia en total. Esto podría generar condiciones de humedad en el suelo y, potencialmente, algunas acumulaciones de agua en áreas de escorrentía.

Además, existe una probabilidad del 60% de tormentas en la franja horaria de la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar condiciones de inestabilidad. Es recomendable que los residentes de Vilaboa estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

En resumen, el día se presenta con un tiempo fresco y nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 14 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.