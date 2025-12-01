El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. A partir de las 19:00 horas, las nubes comenzarán a cubrir el horizonte, manteniendo una atmósfera mayormente nublada hasta el ocaso, que se producirá a las 18:03 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada.

Las temperaturas en Vilaboa experimentarán un ligero descenso a medida que avance el día. En la franja horaria de las 20:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 8 grados , descendiendo a 6 grados a las 21:00 horas. Posteriormente, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 5 grados entre las 22:00 y las 23:00 horas. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 81% y el 83% durante la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para enfrentar el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad de entre 5 y 6 kilómetros por hora. Durante las horas más frescas de la tarde, la racha máxima podría alcanzar los 13 kilómetros por hora, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más baja. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia puede hacer que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

En resumen, el día en Vilaboa se presentará con un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta humedad. Sin precipitaciones a la vista, los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque es recomendable abrigarse bien para combatir el frío que se sentirá especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.