El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con un incremento en la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y 11 grados . La mañana comenzará fresca, con mínimas alrededor de 3 grados, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se registren 11 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas más activas del día. Este viento fuerte podría contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento también podrían causar algunos inconvenientes, como la caída de ramas o la acumulación de hojas en las calles.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con una probabilidad de tormentas del 35% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría traer consigo lluvias más intensas, por lo que es recomendable que los residentes eviten actividades al aire libre y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como uno de alta nubosidad y potencial de lluvias, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nublados y algunas posibilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas dominando el panorama hasta el mediodía.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumenta considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.