El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera que estas nubes dominen el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas en Vila de Cruces se mantendrán frescas, con valores que oscilarán entre los 4 y 5 grados . Este rango de temperatura sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 86-87%. Esta alta humedad puede hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al elegir la vestimenta.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h en las horas más activas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, pero no se espera que cause molestias significativas.

El amanecer se producirá a las 08:42, ofreciendo una luz suave que irá aumentando a medida que avance el día. Por otro lado, el ocaso está programado para las 18:00, lo que significa que los días comienzan a acortarse, un fenómeno habitual en esta época del año. La combinación de la luz del día y las nubes altas puede crear un ambiente visualmente atractivo, ideal para disfrutar de paseos al atardecer.

En resumen, el tiempo en Vila de Cruces para hoy se presenta como un día fresco y nublado, sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre con las precauciones adecuadas ante las bajas temperaturas y la humedad.

