El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 6 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, donde se prevé un máximo de 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 90% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. Se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo, optando por capas que permitan mantenerse cálidos y secos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 57 km/h en las horas más ventosas. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con una disminución gradual de la intensidad de las lluvias. El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y húmeda. En resumen, hoy en Vigo se experimentará un día caracterizado por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un ambiente fresco que invitan a disfrutar de actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que podría traer sorpresas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 9 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 75%, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , siendo más fresca en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.