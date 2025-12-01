El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Vigo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la jornada. Estas nubes, aunque no amenazan con precipitaciones, aportan un matiz gris a la atmósfera, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo habitual.

Las temperaturas en la ciudad oscilarán entre los 7 y 9 grados . A primera hora de la mañana, se espera que el termómetro marque alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 7 grados por la tarde y noche. Es recomendable que los vigueses se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá en niveles altos, con un 76% durante la mayor parte de la jornada, lo que puede contribuir a una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad es característico de la época del año en la que nos encontramos, y aunque no se prevén lluvias, la atmósfera puede sentirse algo pesada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h. En los momentos más intensos, se podrían registrar ráfagas de hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este viento suave puede ser un alivio en comparación con las rachas más fuertes que a veces se experimentan en la región, pero es importante estar preparado para el frescor que puede traer.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá que los vigueses disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, la combinación de nubes altas y temperaturas frescas puede hacer que las actividades al exterior sean más agradables si se elige el momento adecuado, preferiblemente durante las horas más cálidas del día.

El amanecer se producirá a las 08:42 y el ocaso será a las 18:04, lo que nos ofrece una jornada de luz relativamente corta, típica de esta época del año. Con el cielo cubierto y el frío presente, es un buen día para disfrutar de un café caliente en una de las muchas terrazas de la ciudad o para pasear por el centro, disfrutando de la atmósfera tranquila que caracteriza a Vigo en invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.