El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, llevando a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a manifestarse a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, acumulando hasta 2 mm en total, pero se intensificarán hacia la noche, alcanzando hasta 10 mm de precipitación. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se aconseja precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 59 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde y la noche. Este viento puede contribuir a una sensación térmica aún más fría, por lo que es recomendable protegerse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias esperadas por la tarde y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará despejado, con una temperatura inicial de 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por la velocidad del viento, que alcanzará ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo mayormente cubierto.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa aumente, dando paso a un ambiente más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será significativa, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias.

