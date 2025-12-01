El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y estable. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al ambiente, pero sin que esto implique la llegada de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 7 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 7 grados, que irá descendiendo ligeramente a medida que avance el día. Para la tarde, se anticipa que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 81% por la mañana y aumentando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al momento de vestirse.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad moderada. Durante la mañana, la velocidad del viento será de 4 km/h, aumentando a 6 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

El orto se producirá a las 08:43, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

En resumen, Valga experimentará un día de noviembre caracterizado por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nublados pero sin precipitaciones. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.