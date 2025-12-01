El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 5 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que caiga la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 11 grados. La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y aumentando hasta un 95% hacia la noche, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en combinación con la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de precaución adicional para quienes se encuentren en la calle durante esas horas.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias esperadas, especialmente en la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad contribuirán a una sensación de frío, por lo que se aconseja a los residentes vestirse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de lluvias.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.