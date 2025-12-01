El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Tui se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que estas nubes se mantengan, lo que podría dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin la amenaza de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 8 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 8 grados, mientras que las horas más frescas se darán en la mañana y al caer la tarde, con mínimas de 6 grados. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Tui se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% en las últimas horas del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la jornada, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su velocidad hacia la noche.

La salida del sol está programada para las 08:41, mientras que el ocaso se producirá a las 18:04, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. Este cambio en la duración de la luz solar también puede influir en la temperatura, haciendo que las noches sean más frías.

En resumen, el día en Tui se presenta como uno fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad. Sin lluvias a la vista, los residentes pueden aprovechar el día sin preocuparse por el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.