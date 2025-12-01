El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y alcanzando hasta un 94% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Tomiño vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 6 mm en total. Las lluvias serán inicialmente escasas, pero se intensificarán a medida que avance la tarde, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica aún más fría.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, especialmente durante el periodo de mayor actividad de lluvias. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones si se prevén tormentas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo cambiante, con nubes altas por la mañana y un aumento de la nubosidad y las lluvias por la tarde. Las temperaturas frescas y la alta humedad harán que la sensación térmica sea más fría, y se recomienda estar preparado para posibles tormentas y lluvias intensas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Rosal se presenta con un panorama meteorológico marcado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las nubes no generarán precipitaciones significativas hasta más tarde en el día. La temperatura oscilará entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la tarde y al caer la noche.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.