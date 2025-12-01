El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente nublado, ya que se espera la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. A lo largo de la jornada, las nubes cubrirán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y sin lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 9 grados, que irá descendiendo a medida que avance el día. Para la tarde, se espera que la temperatura baje a 7 grados, lo que puede resultar un poco fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta o abrigo ligero para mantenerse cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 81% en algunos momentos del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento alcanzará su máxima velocidad de 10 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en el ambiente.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomiño pueden planificar sus actividades con la certeza de que no habrá sorpresas climáticas. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad en las temperaturas hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el frío.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas frescas y un ambiente seco. La combinación de estos factores sugiere un día tranquilo, ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre con la vestimenta adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.