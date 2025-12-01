El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicien las lluvias, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán, acumulando hasta 5 mm de agua en total a lo largo del día. Es importante que los habitantes de Soutomaior estén preparados para condiciones de lluvia, especialmente si tienen planes al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante este período. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se caracterizará por un cielo nublado, temperaturas frescas, alta humedad y la llegada de lluvias a partir de la tarde, acompañadas de vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome las medidas necesarias para mantenerse secos y seguros durante el día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 4 grados, mientras que la máxima se situará en torno a los 12 grados en la tarde.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 14 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más compleja, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.