El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Soutomaior se presenta con un panorama mayormente nublado, ya que se espera la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, las nubes cubrirán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas en Soutomaior se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a primera hora de la tarde y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 5 grados en las horas más avanzadas de la noche. Este descenso en la temperatura es típico para esta época del año, por lo que se recomienda a todos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, alcanzando hasta un 82% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien, especialmente durante la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en áreas abiertas. Por lo tanto, es recomendable buscar refugio en espacios cerrados si se planea estar al aire libre durante las horas más frías.

A medida que el día avance, el orto se producirá a las 08:42 y el ocaso a las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será limitada, por lo que es importante aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que descienden a lo largo del día y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día típico de finales de noviembre, con un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de un paseo o una reunión familiar en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.