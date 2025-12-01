El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de precipitaciones. De hecho, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 90% en su punto máximo. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 59 km/h. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente inestable y potencialmente peligroso en caso de que se desarrollen tormentas eléctricas. Es recomendable que los habitantes de Silleda tomen precauciones si planean salir durante la tarde, especialmente en áreas abiertas o expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente, y se espera que la noche sea fría, con mínimas que rondarán los 3 grados .

En resumen, el día de hoy en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias a partir de la tarde y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 9 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Lalín se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia aumenta considerablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se encuentra bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con un incremento en la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente hacia la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.