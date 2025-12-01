El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá afectada por estas nubes, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Silleda realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 6 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor de las 20:00 horas, alcanzando los 6 grados, mientras que las temperaturas mínimas se darán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando se espera que desciendan hasta los 4 grados. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 79% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que es importante tener en cuenta esta variable al salir de casa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son más sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave puede proporcionar un alivio momentáneo del frío, pero no será suficiente para calentar el ambiente. Los paseos al aire libre pueden ser agradables, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para mantenerse abrigados.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, es posible que las nubes se vuelvan más densas hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:00 horas, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, pero fría. En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.