El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y con posibilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un leve respiro del frío matutino.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero podrían intensificarse hacia la tarde, acumulando hasta 3 mm de agua en total. Esto sugiere que quienes planeen actividades al aire libre deben estar preparados con paraguas o impermeables, ya que la lluvia podría ser persistente.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican. Por lo tanto, es recomendable vestirse en capas para mantenerse cómodo durante el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Los residentes y visitantes deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente frío y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es típico de la temporada invernal en la costa gallega. En resumen, se recomienda a todos los que se encuentren en Sanxenxo hoy que se preparen para un día de clima variable, con lluvias y viento, y que tomen las precauciones necesarias para disfrutar de la jornada a pesar de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.