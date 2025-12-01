El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera que estas nubes no generen precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 10 grados, descendiendo gradualmente a 9 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 7 grados en las horas más frías de la noche. Este descenso térmico es típico para esta época del año, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir al exterior.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y aumentando hasta un 78% en la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al momento de vestirse.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves que variarán en dirección. Durante la mañana, se espera un viento del este con una velocidad de 5 km/h, aumentando a 6 km/h en la tarde. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 8 km/h. Por la noche, el viento volverá a ser del este, manteniendo una velocidad de 5 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el senderismo, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar.

El orto se producirá a las 08:43, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, ofreciendo un atardecer que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo. En resumen, el día en Sanxenxo se perfila como uno tranquilo y fresco, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.