El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque la niebla persistirá en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. La temperatura máxima se alcanzará en las horas centrales, mientras que por la mañana y al caer la tarde, se sentirán temperaturas más frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un incremento en la probabilidad de lluvia. Las probabilidades de precipitación son del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y del 100% entre las 19:00 y la medianoche. Se anticipa que la lluvia será escasa al principio, pero podría intensificarse hacia la noche, acumulando hasta 8 mm en total. Esto podría generar charcos y acumulaciones en las calles, por lo que se aconseja estar atentos a las condiciones del tráfico.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde y noche. Las temperaturas frescas y el viento del sur también influirán en las condiciones generales, haciendo de este un día típico de invierno en la región.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia será significativa, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ponteareas se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.