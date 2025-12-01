El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo caracterizado por la presencia de nubes altas y bruma, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo difusa. A lo largo de la jornada, se espera que la visibilidad se vea reducida en ciertos momentos debido a la niebla que se presentará especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto podría afectar la circulación vehicular, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso progresivo a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados centígrados alrededor de las 20:00 horas, mientras que durante la noche, se espera que descienda hasta los 4 grados. Este enfriamiento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando un 89% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se sugiere estar preparado para condiciones frescas y húmedas.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones por lluvia, aunque la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h, predominando de dirección sureste y sur. Este viento suave no debería causar molestias, pero podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se presenta como fresco y húmedo, con nubes altas y bruma, sin precipitaciones esperadas. Los ciudadanos deben estar atentos a la niebla que podría aparecer en las horas de la tarde y la noche, y tomar las precauciones necesarias al desplazarse. La jornada promete ser tranquila en términos de lluvia, pero el frío y la humedad serán protagonistas en el ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.