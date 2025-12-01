El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los habitantes de Salceda de Caselas se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento y lluvia.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con estimaciones que varían entre 2 y 4 mm en las horas de mayor actividad lluviosa. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que se aconseja precaución al conducir y al caminar por áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables, con una probabilidad de tormenta que podría alcanzar hasta un 65% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con altas probabilidades de lluvia y viento moderado. Se recomienda estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la llegada de lluvias.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y mantener una velocidad adecuada.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Tui deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.