El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Estas nubes, aunque no amenazan con precipitaciones, aportan un matiz grisáceo al ambiente, lo que puede hacer que la luz solar se sienta más tenue.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. En las primeras horas de la mañana, se espera que el termómetro marque alrededor de 8 grados, descendiendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A partir de las 22:00 horas, las temperaturas alcanzarán su mínimo, situándose en torno a los 4 grados. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente durante la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 82% y el 89% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 5 a 8 km/h. Este viento será constante y, aunque no se espera que alcance rachas fuertes, puede ser suficiente para que la sensación de frío se intensifique, especialmente en áreas abiertas. Durante la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el este, manteniendo su velocidad moderada.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a realizar sus quehaceres diarios o disfrutar de un paseo.

El amanecer se producirá a las 08:41, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:04, lo que proporciona un tiempo de luz diurna limitado, típico de esta época del año. Los ciudadanos deben aprovechar al máximo las horas de luz, ya que la noche caerá rápidamente y las temperaturas descenderán aún más.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se presenta fresco y nublado, con temperaturas que invitan a abrigarse y un ambiente seco que permitirá disfrutar de la jornada sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.