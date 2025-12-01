El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, dando paso a condiciones más inestables. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.
En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un aumento significativo en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitación en este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 13 mm, especialmente en la tarde y noche, cuando las condiciones se tornarán más adversas. La lluvia será acompañada de tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y la medianoche.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o pequeños objetos en la vía pública.
Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento fuerte y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con ropa adecuada y paraguas en mano. La tarde se presenta como el momento más crítico en términos de condiciones meteorológicas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones del tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la lluvia a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que traerá consigo precipitaciones.
El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones.
Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-94%, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre
- El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre
- El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.
- Plaza Elíptica revive su época dorada
- En situación «crítica» los marineros del pesquero gallego abandonado en Mindelo: hay 12 afectados
- Un camión con motores arde en la A-52 y obliga a cortar la autovía sentido Vigo
- Ryanair retira su programa de fidelización tras perder casi 2 millones de euros desde marzo
- Artistas gallegas se suman al boicot mundial contra Spotify y abandonan la plataforma musical
- Aumentan los casos en Vigo de okupas empadronados en naves abandonadas
- Los empleados públicos de la Xunta podrán cobrar en enero un plus de hasta 1.000 euros
- Davila 28/11/2025