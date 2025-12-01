El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día marcado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y primeras horas de la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra completamente, dando paso a condiciones más inestables. La temperatura oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 85%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde se inicie un aumento significativo en la probabilidad de lluvia. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 13:00 horas, con un 100% de probabilidad de precipitación en este periodo. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 13 mm, especialmente en la tarde y noche, cuando las condiciones se tornarán más adversas. La lluvia será acompañada de tormentas, con un 70% de probabilidad de tormenta entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 50% entre las 19:00 y la medianoche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de caída de ramas o pequeños objetos en la vía pública.

Es recomendable que los habitantes de Ribadumia tomen precauciones, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento fuerte y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con ropa adecuada y paraguas en mano. La tarde se presenta como el momento más crítico en términos de condiciones meteorológicas, por lo que se aconseja estar atentos a las actualizaciones del tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la lluvia a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir del periodo de la tarde, las nubes altas dominarán el panorama, dando paso a un cielo cubierto que traerá consigo precipitaciones.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-94%, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.