El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que estas nubes continúen dominando el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones climáticas.

Las temperaturas en Ribadumia oscilarán entre los 7 y 9 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 9 grados, que descenderá a 8 grados a lo largo de la tarde y alcanzará los 7 grados durante la noche. Este rango de temperaturas es típico para la temporada, ofreciendo un ambiente fresco que puede requerir abrigo, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 81% y el 84% a lo largo del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 3 y 4 kilómetros por hora. Durante la tarde, se espera que la racha máxima alcance los 8 kilómetros por hora, lo que indica que el viento será ligero y no debería causar inconvenientes. Este tipo de condiciones es ideal para actividades al aire libre, ya que el viento no será lo suficientemente fuerte como para resultar molesto.

El orto se producirá a las 08:43 horas, mientras que el ocaso está programado para las 18:03 horas, lo que proporciona un día con una duración de luz solar razonable para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de cielos nublados, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones sugiere que los ribadumenses podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.