El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Redondela se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y húmedo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 14 grados , siendo más cálidas en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm. Esto sugiere que los habitantes de Redondela deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas se incrementará, con un 50% de posibilidad de que se produzcan en las horas posteriores a las 19:00. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya hacia la noche.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y viento fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.