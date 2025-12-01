El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Redondela se presenta con un panorama mayormente nublado, ya que se espera la presencia de nubes altas durante todo el día. Estas condiciones atmosféricas son típicas de esta época del año, donde la variabilidad del tiempo puede influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso notable a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 8 grados a primera hora de la tarde, pero se espera que descienda a 5 grados hacia la noche. Este enfriamiento progresivo puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, con un 78% en las horas centrales del día y aumentando a un 82% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el este con una velocidad de 7 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas centrales. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, manteniendo una velocidad de 5 km/h. Esta brisa puede hacer que las temperaturas se sientan más frías, especialmente en áreas expuestas.

Los momentos de orto y ocaso se producirán a las 08:42 y 18:03, respectivamente, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La luz solar será limitada, lo que puede influir en el estado de ánimo de los habitantes, por lo que se sugiere aprovechar al máximo las horas de luz.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas que irán en descenso y sin previsión de lluvias. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que decidan salir deben estar preparados para el frío y la brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.