El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 14 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 5 grados, subiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con el aumento de la humedad.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde y hasta 8 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones climáticas cambiantes a medida que avanza la jornada.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

