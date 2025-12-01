El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes altas continuarán dominando el panorama, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

Las temperaturas durante el día experimentarán un descenso gradual. En la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados , pero a medida que se acerque la tarde, se prevé que baje a 6 grados a media tarde y, finalmente, a 5 grados hacia el final del día. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 88% en la mañana y subiendo hasta un 91% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el noreste en la mañana y cambiando a dirección este y norte en las horas posteriores. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 08:42, lo que permitirá disfrutar de unas horas de luz natural antes de que el ocaso tenga lugar a las 18:03. A medida que se acerque la tarde, la luz del día irá disminuyendo, y con ello, las temperaturas continuarán su descenso.

En resumen, Pontevedra se prepara para un día fresco y nublado, sin riesgo de lluvias, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.