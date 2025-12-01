El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa aumente, dando paso a un ambiente más cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será significativa, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la cantidad acumulada sea de aproximadamente 6 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco en la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados a lo largo del día, comenzando con un ambiente frío por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más fría.

La humedad relativa será alta, rondando el 95% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que se formen nieblas en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo.

Los vientos, que soplarán principalmente desde el sur y suroeste, serán un factor importante a considerar. Con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 20 km/h, se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas expuestas, lo que podría afectar la sensación térmica.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y fresco, con altas probabilidades de lluvia y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, con un aumento en la nubosidad que dará paso a nubes altas y, posteriormente, a un cielo mayormente cubierto.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con una temperatura inicial de 4 grados . A medida que avanza la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 87% en la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, llevando a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , comenzando con un fresco amanecer y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.