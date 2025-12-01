El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente tranquilo, con algunas variaciones en la temperatura y la humedad a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al paisaje, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Las condiciones de sequedad se mantendrán, ya que la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo.

A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados . La temperatura más alta se registrará alrededor del mediodía, alcanzando los 7 grados, mientras que por la tarde, se espera que descienda a 5 grados. Este rango de temperaturas puede resultar fresco, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos durante el día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y aumentando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 3 y 5 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 10 kilómetros por hora. Este viento ligero no debería causar molestias, pero puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también puede contribuir a la sensación de frescura en el ambiente.

El amanecer se producirá a las 08:44, mientras que el ocaso está previsto para las 18:02, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. Durante las horas de luz, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas puede atenuar la intensidad del sol.

En resumen, Pontecesures experimentará un día fresco y húmedo, con cielos nublados pero sin lluvias. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.