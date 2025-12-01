El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Ponteareas se presenta con un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 4 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente frío se verá acompañado de una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intenso. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, rondando el 76% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con registros de 0 mm hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia comience con ligeras lloviznas, acumulando hasta 1 mm en este periodo. Posteriormente, se intensificará, alcanzando hasta 6 mm de lluvia en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en momentos puntuales. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas aumentará, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas posteriores a las 19:00. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia, así como descargas eléctricas ocasionales.

Los habitantes de Ponteareas deben prepararse para un día invernal, con condiciones que invitan a permanecer en interiores, especialmente durante la tarde y la noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene que salir, ya que las condiciones climáticas pueden volverse adversas rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y mantener una velocidad adecuada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.