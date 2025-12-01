El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, en Ponteareas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad será limitada debido a la presencia de estas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. De hecho, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los habitantes de la localidad podrán disfrutar de un día seco.

Las temperaturas durante el día experimentarán un descenso progresivo. A primera hora de la mañana, se prevé que el termómetro marque alrededor de 7 grados , pero a medida que avance el día, se espera que las temperaturas caigan hasta alcanzar los 4 grados en las horas de la tarde. Este descenso puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, optando por capas que les permitan mantenerse abrigados.

La humedad relativa será un factor notable, con valores que oscilarán entre el 87% y el 100% a lo largo del día. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable que los residentes de Ponteareas tomen precauciones para evitar molestias relacionadas con el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que rondarán entre 1 y 3 km/h. Las direcciones del viento variarán, predominando del noreste y este durante la mañana y parte de la tarde, y cambiando a dirección sur hacia el final del día. Aunque la brisa será ligera, puede ser suficiente para acentuar la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas.

El amanecer se producirá a las 08:41, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. A medida que se acerque la noche, las temperaturas seguirán bajando, por lo que es recomendable que los planes al aire libre se realicen durante las horas diurnas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.