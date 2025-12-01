El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 5 y 12 grados , siendo más fresca en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. La combinación de nubes y alta humedad sugiere que la visibilidad podría verse afectada en ciertos momentos, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde y la noche, acumulando hasta 6 mm de agua. Esto podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles, por lo que es aconsejable llevar paraguas y evitar zonas propensas a inundaciones.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se sugiere vestirse en capas y protegerse adecuadamente. Las ráfagas de viento también podrían causar la caída de ramas o pequeños objetos, por lo que se recomienda tener precaución en áreas con árboles grandes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, y las condiciones seguirán siendo inestables, con la posibilidad de tormentas eléctricas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 50% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría generar un espectáculo natural, pero también riesgos asociados a descargas eléctricas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado con lluvias a partir de la tarde, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . La temperatura mínima se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 4 grados, mientras que la máxima se situará en torno a los 12 grados en la tarde.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.