El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

Hoy, 30 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, estas nubes se irán consolidando, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el mal tiempo.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un valor que oscilará entre los 5 y 6 grados . Este rango térmico es típico para esta época del año en la región, por lo que es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, sin grandes variaciones, lo que sugiere que la sensación térmica será algo fría, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se sitúe en torno al 78-81%. Esta humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se abriguen bien si planean salir. La combinación de nubes altas y una humedad relativamente alta puede dar lugar a un ambiente algo gris, aunque sin la amenaza de lluvia.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos a 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en áreas abiertas o expuestas. Es importante tener en cuenta esta variable si se planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

El amanecer se producirá a las 08:42, y el ocaso será a las 18:02, lo que nos brinda un día con aproximadamente 9 horas y 20 minutos de luz solar. A medida que se acerque la tarde, la luz del sol se irá desvaneciendo, y las nubes altas seguirán dominando el cielo, creando un ambiente tranquilo y sereno.

En resumen, el día en Ponte Caldelas se presenta como un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.