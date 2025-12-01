El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones atmosféricas, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que el sol se eleva, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque con un ligero descenso hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de niebla o brumas, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Poio experimentará lluvias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. Se estima que la probabilidad de precipitación será del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes se enfrenten a lluvias moderadas a fuertes. Las cantidades de lluvia podrían variar, pero se prevé que se acumulen alrededor de 2 a 8 mm durante el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más intensas. Este viento podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que las condiciones climáticas no serán las más favorables, especialmente por la probabilidad de tormentas que se incrementa a un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Por lo tanto, se recomienda planificar actividades en interiores o estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y temperaturas frescas. La combinación de viento, humedad y precipitaciones sugiere que los residentes deben estar preparados para un tiempo invernal típico de esta época del año.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, especialmente en la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones.

Hoy, 1 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T07:00:15.