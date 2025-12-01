El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 8 grados . A primera hora, se prevé que la temperatura alcance los 8 grados, descendiendo gradualmente a 6 grados hacia la tarde y llegando a un mínimo de 5 grados por la noche. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 88% y el 91%. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir de casa. La combinación de nubes y alta humedad puede generar una atmósfera algo gris, pero sin la preocupación de lluvias.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad de 5 a 8 km/h. Este viento será ligero, lo que no debería causar molestias significativas, pero puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en rangos similares, lo que permitirá que el tiempo se mantenga estable.

El orto se producirá a las 08:43, y el ocaso será a las 18:03, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La luz del día será limitada, así que es recomendable aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

En resumen, Poio experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas bajas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un tiempo invernal, manteniendo en mente la alta humedad y el viento ligero que podrían influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.